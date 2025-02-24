Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма.

В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над "критически важными программами" или реализующих "специальные программы", а также "ключевых руководителей".

В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах.

Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.

Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.





