USAID уволит две тысячи сотрудников
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Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма.
В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над "критически важными программами" или реализующих "специальные программы", а также "ключевых руководителей".
В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах.
Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.
Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.
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