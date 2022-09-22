Уроженцы Китая организовали финпирамиду в Алматы

Фото: polisia.kz

Четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе "қандасов" уже получили казахстанское гражданство, организовали финпирамиду в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Речь идет о трёх девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, а младшей из подозреваемых 20 лет.

"Действуя от имени компании "Лазада групп", злоумышленники разместили в Интернете объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса" не собирались платить дивиденды. Потерпевшие стали обращаться в районные Управления полиции", – сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. При осмотре жилища обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки, пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей.

Старшую из девушек водворили в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.