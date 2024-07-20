Уроженку Казахстана дисквалифицировали из UFC за допинг

Антидопинговая служба единоборств (CSAD) объявила, что Ирина Алексеева — уроженка Казахстана, которая сейчас представляет Россию, согласилась с 12-месячной дисквалификацией за нарушение антидопинговой политики UFC. Об этом сообщает пресс-служба промоушена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Тест Алексеевой дал положительный результат на значения, соответствующие введению тестостерона экзогенного происхождения в образец мочи, собранный Антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, в то время как USADA все еще было независимым администратором антидопинговой программы UFC.

Однако USADA не сообщало спортсменке и UFC о результатах этой пробы до 31 октября 2023 года, более чем через четыре месяца после того, как проба была взята, и после того, как Алексеевой было разрешено участвовать в турнире UFC в Лас-Вегасе 14 октября 2023 года. USADA взяло у Алексеевой две дополнительные пробы перед боем россиянки на том турнире (8 августа 2023 года и 13 сентября 2023 года), обе оказались отрицательными.

Когда CSAD взяла на себя роль независимого администратора UFC 31 декабря 2023 года, организация запросила дополнительное, более конкретное тестирование этих двух допинг-проб. Результаты этого дополнительного тестирования, проведенного CSAD, были отрицательными. Алексеева также прошла тестирование Атлетической комиссии Невады (NAC) 14 октября 2023 года, в день ее последнего боя в UFC, и результат тоже был отрицательным.

Хотя CSAD не была независимым администратором UFC ADP в течение описанного выше периода времени, CSAD признала важность оперативного предоставления результатов по образцам, собранным за месяцы и недели, предшествовавшим мероприятию UFC. CSAD также признала, что положительные результаты, сообщенные более чем через 4 месяца после сбора пробы и когда спортсмену было разрешено участвовать в боях UFC, являются неприемлемыми.

Поскольку Алексеева и ее команда сотрудничали с CSAD, дисквалификацию сократили до 12 месяцев. Срок отбытия дисквалификации начался 15 октября 2023 года. спортсменка снова получит право выступать в UFC 15 октября 2024 года.