Уроженка Казахстана участвует в выборах в парламент Брюсселя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Через несколько дней граждане королевства будут избирать депутатов в федеральный парламент, региональные законодательные собрания и Европарламент. От одной из семи партий страны – "Открытые фламандские либералы и демократы" – в парламент Брюсселя баллотируется Назгуль Балмуханова.

Она родилась и получила образование в Казахстане. После переезда в Бельгию на протяжении многих лет работает независимым присяжным переводчиком в органах юстиции и частных компаниях.

"В процессе моей работы я часто общаюсь с самыми разными людьми и помогаю им в решении их проблем. Я выступаю за безопасность в обществе и уважение к каждому, упрощение административных процедур в повседневной жизни. Также я ратую за изучение местных языков, так как это помогает найти хорошую работу", – говорит Назгуль Балмуханова.

Назгуль занимает очень активную гражданскую позицию как в своём Сен-Жоссе, так и в другом крупном столичном районе – Андерлехт. В её планах – работа по сближению парламентских делегаций Бельгии и Казахстана.