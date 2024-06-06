Уроженка Казахстана участвует в выборах в парламент Брюсселя
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Уроженка Казахстана участвует в выборах в парламент Брюсселя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Через несколько дней граждане королевства будут избирать депутатов в федеральный парламент, региональные законодательные собрания и Европарламент. От одной из семи партий страны – "Открытые фламандские либералы и демократы" – в парламент Брюсселя баллотируется Назгуль Балмуханова.
Она родилась и получила образование в Казахстане. После переезда в Бельгию на протяжении многих лет работает независимым присяжным переводчиком в органах юстиции и частных компаниях.
"В процессе моей работы я часто общаюсь с самыми разными людьми и помогаю им в решении их проблем. Я выступаю за безопасность в обществе и уважение к каждому, упрощение административных процедур в повседневной жизни. Также я ратую за изучение местных языков, так как это помогает найти хорошую работу", – говорит Назгуль Балмуханова.
Назгуль занимает очень активную гражданскую позицию как в своём Сен-Жоссе, так и в другом крупном столичном районе – Андерлехт. В её планах – работа по сближению парламентских делегаций Бельгии и Казахстана.
"В случае, если я пройду в парламент брюссельского столичного региона, то смогу сделать гораздо больше для своих избирателей по улучшению их повседневной жизни. Также я думаю, что смогу быть полезна для развития дальнейших дружественных связей между парламентскими делегациями Бельгии и Казахстана, Брюсселя и Астаны, а также для развития контактов граждан двух стран", – говорит Назгуль Балмуханова.