Уроженка Казахстана применила "рычаг коленом" и выиграла бой в UFC

Фото: championat.com

Родившаяся в Казахстане россиянка Ирина Алексеева стала четвёртым бойцом в женском дивизионе UFC, которой удалось одержать победу приёмом "рычаг колена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

В дебютном бою UFC Ирина одержала победу над представительницей Швейцарии Штефани Эггер. Поединок завершился уже в первом раунде после эффектного болевого приёма на колено со стороны Алексеевой.

Ранее до Алексеевой приёмом рычаг колена побеждали только Маккензи Дерн, Майра Буэно Силва и Ариана Липски.

Уточняется, что перед турниром Алексеева провалила взвешивание. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма, за что была оштрафована на 30 процентов от своего гонорара в пользу соперницы.

Известно, что Ирина родилась в поселке Жумыскер в Атырауской области, где прожила до 14 лет с дедушкой и бабушкой. А после переехала в Россию. Болельщики называют Алексееву "Русской Рондой".