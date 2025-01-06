Уникальный заплыв в Антарктиде совершила уроженка Западно-Казахстанской области Анель Сытдыкова. Она стала первой казахстанкой, покорившей воды самого холодного материк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Легендарную землячку уральцы встретили с почётом. Анель Сытдыкова – одна из самых титулованных спортсменок страны. Пять лет назад без гидрокостюма переплыла Ла-Манш. В 2022-м совершила два престижных марафонских заплыва: вокруг Манхеттена и через пролив Каталина. А на этот раз покорила воды Антарктиды.

На самый южный материк она отправилась в составе международной команды из 13 пловцов под руководством основателя международной ассоциации ледяного плавания Рама Баркая. Она провела 18 минут в воде, преодолев 750 метров дистанции. Планировала 1000 метров, но это оказалось уже опасным.

"Мы надеялись, что нам удастся проплыть дистанцию, но мы не знали наверняка, будет ли погода. В итоге мы все проплыли. Очень трудно. Это может быть опасно, если ты не имеешь опыта. Поэтому без опыта очень тяжело. Но, тем не менее, несмотря на все трудности это очень захватывающий вид спорта", - говорит пловчиха Анель Сытдыкова.

В профессиональное плавание Анель пришла в 35 лет. Свои силы сначала попробовала в триатлоне. Поняла, что преодолевать дистанции в воде ей нравится больше всего. В 40 лет спортсменка подняла флаг Казахстана во Франции, переплыв один из самых сложных проливов – Ла-Манш. Его покорила с третьей попытки, она очень упрямая и настойчивая, - отмечает отец Алибек Сытдыков.

Сейчас Анель проводит каникулы в родном Уральске. Заодно использует возможность окунуться в Чаган. Именно в этой реке в детстве она научилась плавать.

Анель – мама троих сыновей. Вместе с семьёй живёт в Англии, но продолжает прославлять свою родину Казахстан. Её пример ещё раз показывает, что уверенность в себе и настойчивость могут преодолеть даже ледяные воды Антарктиды.