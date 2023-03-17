Уроженец Казахстана ввел в ступор Исраэля Адесанью

Фото: Sports.kz

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья в своем youtube-канале выступил с прогнозом на предстоящий бой уроженца Казахстана Рафаэля Физиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Это будет бой в стойке и он получит "Бой вечера". Оба парня будут биться в стойке хоть и могут бороться, они просто ненавидят борьбу. "Держалка" и лоукики Джастина. Он может сломать ноги своими лоукиками. У него были одни из лучших лоукиков до прихода в UFC. Однако затем он пришел сюда и здесь на высочайшем уровне знают, как справляться с ними. Я думаю выиграет... нет, я даже не могу выбрать фаворита. Пройдет ли этот бой всю дистанцию? Я думаю, что да", — сказал Адесанья.

На турнире UFC 286 в Лондоне Физиев встретится с Джастином Гэтжи в соглавном событии вечера. Турнир состоится в ночь с 18-го на 19-е марта.