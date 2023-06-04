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  • Уроженец Казахстана нокаутом за 55 секунд выиграл бой в Германии
Sports.kz Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48
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Фото: Sports.kz

Уроженец Казахстана нокаутом за 55 секунд выиграл бой в Германии

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Артур Манн выступил на вечере бокса в Эбербахе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Манна был представитель Германии Стефане Чамба. Этот поединок прошёл в первом тяжёлом весе и был рассчитан на восемь раундов, однако закончился уже в первом: Манн отправил своего оппонента в нокаут.

Таким образом, Артур Манн одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Стефане Чамба потерпел уже пятнадцатое поражение. Добавим, что ранее Манн был претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте, однако пояс он завоевать не смог. 

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Сегодня, 09:48
234
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