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234Фото: Sports.kz
Уроженец Казахстана нокаутом за 55 секунд выиграл бой в Германии
Выступающий за Германию уроженец Казахстана Артур Манн выступил на вечере бокса в Эбербахе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Соперником Манна был представитель Германии Стефане Чамба. Этот поединок прошёл в первом тяжёлом весе и был рассчитан на восемь раундов, однако закончился уже в первом: Манн отправил своего оппонента в нокаут.
Таким образом, Артур Манн одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Стефане Чамба потерпел уже пятнадцатое поражение. Добавим, что ранее Манн был претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте, однако пояс он завоевать не смог.
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