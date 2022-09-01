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Урожай 2022: уже намолочено 7,5 миллиона тонн зерна
С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели убрать 6,1 миллиона га зерновых и зернобобовых культур - это больше 38 процентов от плана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
При средней урожайности 12,3 ц/га намолочено 7,5 миллиона тонн зерна, что на 2,5 миллиона тонн больше прошлогодних показателей (в 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 миллиона тонн).
Росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весеннее-полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений.
Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 миллиардов тенге, что выше уровня 2021 года в два раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 миллиардов тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За счет средств АО "Жасыл даму" на льготный лизинг сельхозтехники направлено порядка 40 миллиардов тенге.
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тысячи тонн льготного дизтоплива.
С учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна для того, чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт.
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