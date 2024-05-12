Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает расти

В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Мониторинг состояния защитных сооружений спасатели МЧС РК ведут в круглосуточном режиме. Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб.

"На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 09-00 часов 12 мая уровень воды в реке Жайык составил: Атырау - 538 см. За сутки + 5 см. Индерборский район 1033см. За сутки +7 см. Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см. На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку. При этом ожидается дальнейшее повышение", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вице-премьер Канат Бозумбаев поручил дополнительно поднять дамбу возле древнего городища Сарайшык, чтобы защитить его от подтопления.