Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает расти
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В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Мониторинг состояния защитных сооружений спасатели МЧС РК ведут в круглосуточном режиме. Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб.
"На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 09-00 часов 12 мая уровень воды в реке Жайык составил: Атырау - 538 см. За сутки + 5 см. Индерборский район 1033см. За сутки +7 см. Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см. На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку. При этом ожидается дальнейшее повышение", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне вице-премьер Канат Бозумбаев поручил дополнительно поднять дамбу возле древнего городища Сарайшык, чтобы защитить его от подтопления.
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