Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга превысил опасную отметку
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Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга повысился до отметки 931 см., что выше опасной на один сантиметр, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
"Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов", — говорится в Telegram-канале губернатора Дениса Паслера.
Местных жителей по телевидению предупреждают об угрозе внезапного затопления. В районах работают силы оперативного реагирования Оренбургской территориальной подсистемы РС ЧС.
Паводок в Оренбуржье отнесен к ЧС федерального характера.
5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. По последним данным, на территории региона, в том числе в Оренбурге, подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. участков. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. человек.
В МЧС РК заявили, что опасности для Казахстана вследствие прорыва дамбы в Орске нет.
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