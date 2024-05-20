Уровень воды в реке Урал продолжает расти

Оперативную сводку по уровню воды в реке Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе, передаёт BaigeNews.kz.

По сравнению c утренними показателями у села Индербор воды в реке стало меньше на два сантиметра. Уровень сейчас - 1 014 сантиметров, критический уровень - 845 сантиметров.

В селе Махамбет уровень воды вырос на три сантиметра и составил 1 018 сантиметров. Критический уровень - 850 сантиметров.

В Атырау вода в реке тоже прибывает. За день её стало больше на два сантиметра. Уровень – 575 сантиметров, критический - 550 сантиметров.

У сёл Жанаталап и Еркинкала воды стало больше на сантиметр. Уровень составляет 417 сантиметров, предельный уровень - 500 сантиметров.