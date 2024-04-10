Уровень воды в реке Тобол падает

О паводковой ситуации в Костанайской области сообщили в МЧС РК. В регионе подтопленными остаются 161 частный дом в Костанае, Костанайском и Карасуском районах, передаёт BaigeNews.kz.

Спасено и эвакуировано 9 099 человек, в том числе 1 808 детей. В пунктах временного размещения находятся 441 человек, из них 181 дети.

"На контроле остаются Каратомарское, Верхне-Тобольское, Желкуарское, Амангельдинское водохранилища. Уровень воды в реке Тобол уменьшился более чем на 60 сантиметров. Работа по откачке талой воды и укладке мешкотары всё ещё продолжается. Только за истекшие сутки на территории региона откачано 21 400 кубометров талой воды, уложено 6 120 мешкотар, отсыпано 300 тонн инертных материалов", - сообщили в ведомстве.

В Костанайской области задействованы 2 655 человек и 438 единицы техники, 132 мотопомпы, 28 плавсредств, шесть воздушных судов.

В круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы. С начала паводка на горячую линию оперативного штаба поступил 201 звонок.