В Северо-Казахстанской области продолжаются противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с поднятием уровня воды в реке Есиль ведутся масштабные работы по укреплению защитных валов в селах Тепличное, Вагулино, Прибрежное, Ольшанка, Соколовка, Долматова, Большая Малышка Кызылжарского района и в селе Заречное города Петропавловск.

В ликвидации угрозы участвуют 2310 человек и 165 единиц техники, привлечённых из МЧС, МВД, Министерства обороны, местных исполнительных органов и воинских частей МЧС. За сутки заготовлено 61 880 мешков с песком и уложено 53 545. Всего заготовлено 361 365 мешков и уложено 405 702. Также за сутки использовано 1505 тонн инертных материалов, общий объём составил 2190 тонн.

В селе Заречное дополнительно проводятся работы по откачке воды. За последние сутки откачано более 13 232 кубометров.

Параллельно в Кызылжарском районе ведётся мониторинг противопаводковой обстановки.

Подготовлены эвакуационные пункты.

Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что защитный вал прорвало в зоне паводка в СКО.