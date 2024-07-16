  • 16 Июля, 20:51
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Уровень воды резко вырос на гидропосту в Алматинской области

Сегодня, 19:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: pxhere.com

Резкое повышение уровня воды произошло на гидрологическом посту Темирлик в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"На посту река Темирлик - село Темирлик в результате интенсивного снеготаяния в горах и прохождения сильных осадков наблюдается резкое повышение уровня воды. Уровень воды на 18:30 составил 268 сантиметров. Возможно дальнейшее повышение. Критический уровень - 271 сантиметр", - сообщили в ДЧС региона.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

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