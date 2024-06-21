Уровень теневой экономики в Казахстане назвали в Минфине

Министр финансов РК Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента назвал уровень теневой экономики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Проводимая работа по увеличению объемов безналичных платежей оказала большое влияние на сокращение теневого оборота. По итогам 2023 года данный показатель составил 88,7%", - сказал Мади Такиев.

По его словам, в прошлом году был принят Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

"Реализация предусмотренных мер позволила снизить уровень теневой экономики в 2022 году до 18,8% к ВВП при плане 19,9%", - заявил он.

Ранее глава ведомства сообщил о том, что миллиарды тенге использовали неэффективно в Казахстане в 2023 году.