Уровень теневой экономики в Казахстане назвали в Минфине
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
102Фото: открытые источники
Министр финансов РК Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента назвал уровень теневой экономики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Проводимая работа по увеличению объемов безналичных платежей оказала большое влияние на сокращение теневого оборота. По итогам 2023 года данный показатель составил 88,7%", - сказал Мади Такиев.
По его словам, в прошлом году был принят Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.
"Реализация предусмотренных мер позволила снизить уровень теневой экономики в 2022 году до 18,8% к ВВП при плане 19,9%", - заявил он.
Ранее глава ведомства сообщил о том, что миллиарды тенге использовали неэффективно в Казахстане в 2023 году.
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