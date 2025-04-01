Уровень воды в Урале продолжает расти, передаёт BaigeNews.kz, ссылаясь на данные Уральской недели. В районе Жарсуата за сутки вода прибавила 9 см, и теперь уровень составляет 6 метров 29 см. С начала паводка река поднялась на 3 метра 84 см.

В районе Январцево вода в Урале увеличилась на 7 см, достигнув отметки 4 метра 99 см, с начала паводка уровень воды вырос на 2 метра 68 см.

В черте города река также продолжает подниматься: за последние сутки уровень воды увеличился на 11 см, сейчас он составляет 4 метра 4 см, а с начала паводка река поднялась на 2 с половиной метра (245 см).

Приток Урала - Илек - в Чингирлауском районе также не отстает. Вода поднялась на 7 см за сутки, а текущий уровень составляет 6 метров 56 см. Опасный уровень воды - 750 см.

Река Рубежка в районе Байтерек тоже продолжает прибывать, увеличившись на 7 см за последние сутки. С начала паводка уровень воды здесь вырос на 2 метра 37 см.

К тому же, стоит отметить, что сброс воды с Ириклинского водохранилища на российской территории с 28 марта был снижен до минимальных 15 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что спасатели круглосуточно укрепляют дамбы в Атырауской области.