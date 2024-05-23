Уровень реки Урал в Атырау растёт

Сводку об уровне реки Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20:00, в Атырау уровень воды в реке составляет 588 сантиметров при критической отметке в 550 сантиметров. За день уровень вырос на три сантиметра.

Прибывает вода и в сёлах Жанаталап и Еркиндала (+1 см), но до критической отметки ещё далеко.

Превышает критический порог уровень воды в селе Махамбет - 1 020 сантиметров вместо 850 сантиметров.