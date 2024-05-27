Уровень реки Урал продолжает расти в Атырау
Сегодня, 21:14
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Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
98Фото: Минводы
Оперативную сводку по уровню реки Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 20:00 уровень воды снижется в селе Индербор. Он составляет 972 сантиметра при критическом - 845 сантиметров.
У села Махамбет уровень воды 1 020 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.
В Атырау есть прирост на один сантиметр. Уровень сейчас - 599 сантиметров, критический - 550 сантиметров.
У сёл Жанаталап и Еркинкала тоже есть небольшое повышение уровня воды в реке, но до критической отметки ещё далеко.
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