Уровень реки Урал продолжает расти в Атырау

Оперативную сводку по уровню реки Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20:00 уровень воды снижется в селе Индербор. Он составляет 972 сантиметра при критическом - 845 сантиметров.

У села Махамбет уровень воды 1 020 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.

В Атырау есть прирост на один сантиметр. Уровень сейчас - 599 сантиметров, критический - 550 сантиметров.

У сёл Жанаталап и Еркинкала тоже есть небольшое повышение уровня воды в реке, но до критической отметки ещё далеко.