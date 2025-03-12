Уровень раскрываемости интернет-мошенничеств в Казахстане вырос до 35%
В этом году удалось предотвратить вывоз 2 млрд тенге.
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Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов заявил, что несмотря на сложность расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, ведомство принимает меры для повышения раскрываемости. По его словам, за два месяца текущего года зафиксировано более 4 тысяч случаев интернет-мошенничества, а уровень раскрываемости вырос с 20% до 35%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы наладили тесное сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами, банками, телекоммуникационными операторами и IT-компаниями. Антифрод-центры предотвратили незаконное списание двух миллиардов тенге, изъято 57 симбокс-устройств и 38 тысяч SIM-карт. Также заблокировано 65 миллионов звонков с подменных номеров", - сообщил Адилов.
Он добавил, что МВД опубликовало более 16 тысяч материалов о схемах интернет-мошенничества.
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