Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов заявил, что несмотря на сложность расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, ведомство принимает меры для повышения раскрываемости. По его словам, за два месяца текущего года зафиксировано более 4 тысяч случаев интернет-мошенничества, а уровень раскрываемости вырос с 20% до 35%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы наладили тесное сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами, банками, телекоммуникационными операторами и IT-компаниями. Антифрод-центры предотвратили незаконное списание двух миллиардов тенге, изъято 57 симбокс-устройств и 38 тысяч SIM-карт. Также заблокировано 65 миллионов звонков с подменных номеров", - сообщил Адилов.

Он добавил, что МВД опубликовало более 16 тысяч материалов о схемах интернет-мошенничества.