Уровень производственного травматизма растёт в Казахстане
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Председатель Комитета труда и социальной защиты, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК указал на тенденцию роста производственного травматизма в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"На 1 мая, на предприятиях страны пострадало 496 человек, или на 16,7% больше аналогичного периода 2023 года. Тогда пострадало 425 человек. Погибло 59 человек или на 31,1% больше 2023 года - 45 человек. То есть тенденция к повышению, конечно, имеет место быть", - заявил Толеген Оспанкулов.
Высокий уровень травматизма, по его словам, сохраняется в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также в области Абай и Алматы.
В основном, по данным Оспанкулова, эти показатели растут в строительной и горно-металлургической отраслях. А одной из причин производственного травматизма являются недостатки в обучении безопасному труду.
"Для контроля за соблюдением трудового законодательства на 1 мая госинспекторами труда проведено 2 366 проверок, выявлено 3 199 нарушений, из них: в сфере труда – 2 437; по безопасности и охране труда – 720; занятости населения - 42. Работодателям выдано 1 409 предписаний и наложено 1 780 штрафов на сумму 177,8 миллиона тенге. 241 спецрасследование передано в правоохранительные органы для принятия мер, по ним возбуждено 37 уголовных дел", - резюмировал спикер.