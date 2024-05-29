Уровень производственного травматизма растёт в Казахстане

Председатель Комитета труда и социальной защиты, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК указал на тенденцию роста производственного травматизма в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На 1 мая, на предприятиях страны пострадало 496 человек, или на 16,7% больше аналогичного периода 2023 года. Тогда пострадало 425 человек. Погибло 59 человек или на 31,1% больше 2023 года - 45 человек. То есть тенденция к повышению, конечно, имеет место быть", - заявил Толеген Оспанкулов.

Высокий уровень травматизма, по его словам, сохраняется в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также в области Абай и Алматы.

В основном, по данным Оспанкулова, эти показатели растут в строительной и горно-металлургической отраслях. А одной из причин производственного травматизма являются недостатки в обучении безопасному труду.