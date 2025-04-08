В Казахстане прошло заседание коллегии МВД с участием руководителей региональных подразделений, на котором были подведены итоги работы за первый квартал 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Важной темой обсуждения стало выполнение поручений Главы государства по укреплению принципа "Закон и Порядок" и объявленный 2025 год - Годом профилактики в органах внутренних дел.

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил, что основным результатом работы стало снижение числа преступлений на 13%, включая значительное уменьшение числа убийств, тяжких телесных повреждений, краж, грабежей и разбоев. Это также отразилось на правонарушениях в общественных местах и на улицах, которые стали реже. В то же время, благодаря оперативной и аналитической работе, полицейским удалось изъять свыше 3 тонн наркотиков и ликвидировать 69 нарколабораторий.

"Противодействие скотокрадству является одной из ключевых задач ведомства. Для этого применяются комплексные меры, направленные на предотвращение, раскрытие и пресечение данного вида преступления. В результате за последние пять лет в Казахстане устойчиво снижается количество скотокрадств, в том числе с начала года на 26%", - отметил министр.

По словам Саденова, остаются вызовы, требующие усиленного контроля. Один из них - рост интернет-мошенничества, которое в 2025 году возросло до более 5,5 тысяч случаев. В результате, полиция заблокировала 14 тысяч интернет-ресурсов и 15 тысяч банковских счетов, использовавшихся в преступных схемах.

Не менее тревожной является ситуация с подростковой преступностью, особенно с немотивированной агрессией среди молодежи. Для решения этой проблемы Министерство внутренних дел усиливает профилактическую работу, расширяет сотрудничество с образовательными учреждениями и родителями.

Не исключением остается и проблема дорожных происшествий.

"Особую тревогу продолжают вызывать ДТП. За три месяца — свыше 6 тысяч аварий. При этом отмечается снижение погибших на 4%. Но каждая человеческая жизнь - бесценна. Основная причина - недисциплинированность на дорогах. Это требует неотложных мер. Поставлена задача усилить превентивную работу с активным привлечением местных исполнительных органов и общественности, направленную на повышение дисциплины и правового сознания участников дорожного движения. Только совместными усилиями сможем переломить ситуацию", - добавил Ержан Саденов.

К слову, в рамках дальнейшей работы МВД будут активно внедряться цифровые технологии, видеонаблюдение и создаваться центры оперативного управления в районных подразделениях. Важным приоритетом остается повышение качества раскрытия преступлений, включая те, что были совершены в прошлые годы.

Главной целью, как и прежде, является снижение преступности, обеспечение порядка и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам, а также создание безопасной среды для жизни и работы всех граждан Казахстана.

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