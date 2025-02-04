Ледяной щит Гренландии в результате изменения климата трескается "быстрее, чем когда-либо прежде", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian .

С целью оценки эволюции трещин в период с 2016 по 2021 год для анализа исследователями из британского Даремского университета было использовано 8 тыс трехмерных карт поверхности, сделанных коммерческими спутниками. Выяснилось, что за данный промежуток трещины значительно увеличились в размерах и глубине.

Доцент географии в учебном заведении, ведущий автор исследования Том Чадли рассказал, что раньше подобный масштаб наблюдался на протяжении десятилетий, а не в промежутке пяти лет. Он утверждает, что ледяной щит острова значительно ускорился с 1990 года и связано это с потеплением океана.

"Это вещи, связанные с перемещением ледника и его ускорением… Динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на 1 м к 2100 году и на 10 м к 2300 году", - подчеркнул Чадли.

Также исследователь указал на необходимость лучше прогнозировать повышение уровня воды, чтобы иметь возможность планировать и адаптироваться к данному явлению в течение следующих 300 лет.