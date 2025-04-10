По данным официальных статистических ведомств, март 2025 года оказался особенно сложным для казахстанских потребителей: годовая инфляция достигла 10%, что стало самым высоким показателем с ноября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Продовольственные товары, услуги и непродовольственные товары значительно подорожали, что вызвало тревогу среди населения.

Отметим, за последние два месяца резко увеличились тарифы на коммунальные услуги: холодная вода подорожала на 88,4%, отопление - на 19%, а электроэнергия - на 14,3%. Сильнее всего почувствовали рост цен жители городов, где расходы на услуги ЖКХ составляют значительную часть семейного бюджета.

В то же время, социально значимые продовольственные товары также не обошлись без удорожания. Картофель подорожал на 67,2%, лук - на 34,6%, а цены на говядину и сливочное масло выросли на 12,6% и 9,7% соответственно. Однако, стоит отметить, что некоторые товары стали дешевле, например, гречка и рис.

Согласно исследованию Национального банка РК, ускорение инфляции обусловлено рядом внешних и внутренних факторов. Мировые цены на продовольствие, особенно растительные масла и мясо, продолжают расти. Также влияние на экономику Казахстана оказало удорожание импортируемых товаров и повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Внешние экономические шоки, такие как торговые войны между крупными мировыми игроками и повышение инфляции в России, также усугубляют ситуацию в Казахстане. Это приводит к удорожанию товаров и услуг, увеличению производственных издержек и росту цен на горюче-смазочные материалы.В прогнозах Нацбанка РК на 2025 год отмечается, что инфляция может варьироваться в пределах 10-12%. Ожидается, что влияние тарифной политики, роста цен на мировых рынках и локальные экономические факторы продолжат оставаться основными двигателями инфляции.

На фоне всех этих изменений потребители будут чувствовать давление на свои бюджеты, особенно из-за повышения тарифов и цен на основные продукты.

Эксперты рекомендуют следить за экономическими новостями и быть готовыми к возможному дальнейшему росту цен, что может затруднить жизнь многим казахстанцам.

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