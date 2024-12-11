Уровень господдержки сельского хозяйства предлагает повысить депутат
Депутат Серик Егизбаев считает, что уровень господдержки в Казахстане ниже, чем в России и Беларуси.
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Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании Мажилиса предложил повысить уровень господдержки сельского хозяйства, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане ниже, чем в России и Беларуси.
По его словам, в условиях ЕАЭС отечественные производители конкурируют прежде всего с агробизнесом России и Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. В этой связи необходимо согласовать объемы и механизмы государственной поддержки с основными торговыми партнерами, считает депутат.
"Уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане составляет всего пять процентов от разрешенных 8,5 процентом по методике Еврокомиссии. То есть правительство имеет право полностью повысить уровень господдержки. Например, господдержка в Беларуси в два раза выше, чем в Казахстане. Такая же ситуация и в России. Все это создает неравные конкурентные условия для отечественных производителей", – считает мажилисмен.
Он считает необходимым инициативы Минсельхоза по внедрению нового механизма льготного кредитования весенних посевных и уборочных работ, лизинга сельхозтехники и финансирования перерабатывающих предприятий.
"В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на поддержку отрасли, необходимо рассмотреть вопрос об установлении конкретных сроков реализации мер господдержки. А для развития мелких фермерских хозяйств необходимо стимулировать их вступление в кооперативы путем получения субсидий, позволяющих перейти на рынки сбыта и новых технологий", – считает депутат.
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