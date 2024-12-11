Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании Мажилиса предложил повысить уровень господдержки сельского хозяйства, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане ниже, чем в России и Беларуси.

По его словам, в условиях ЕАЭС отечественные производители конкурируют прежде всего с агробизнесом России и Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. В этой связи необходимо согласовать объемы и механизмы государственной поддержки с основными торговыми партнерами, считает депутат.

"Уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане составляет всего пять процентов от разрешенных 8,5 процентом по методике Еврокомиссии. То есть правительство имеет право полностью повысить уровень господдержки. Например, господдержка в Беларуси в два раза выше, чем в Казахстане. Такая же ситуация и в России. Все это создает неравные конкурентные условия для отечественных производителей", – считает мажилисмен.

Он считает необходимым инициативы Минсельхоза по внедрению нового механизма льготного кредитования весенних посевных и уборочных работ, лизинга сельхозтехники и финансирования перерабатывающих предприятий.