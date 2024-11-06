Уровень доступности объектов городской среды не превышает 45% - Олжас Бектенов

Одну из главных проблем для людей с инвалидностью назвал Премьер-министр Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов подверг критике безбарьерную среду в городах и селах. Об этом, по мнению главы кабмина, говорят постоянно, а вот что-то делают крайне мало. По-прежнему уровень доступности объектов не превышает 45%.

"Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль за соблюдением норм. Актуальными также остаются вопросы раннего выявления детей с серьезными патологиями, их лечения и реабилитации. Министерству здравоохранения для предупреждения инвалидности следует качественно улучшить работу по ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что с начала года в госорганы поступило больше 16 тысяч обращений от лиц с инвалидностью. Основная часть жалоб приходится на экспертизу, переосвидетельствование, реабилитацию и трудоустройство. Поэтому всем социальным службам нужно активизировать свою работу и индивидуально подходить к решению каждого проблемного вопроса, почеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Премьер-министр отметил, что акиматам следует поддерживать службы инватаксти и содействовать увеличению парка таких автомобилей. Также Олжас Бектенов рассказал, что только 39% людей с инвалидностью находят себе работу. Министерству труда совместно с бизнесом и акиматами нужно уделить особое внимание этой проблеме.