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  • Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы
ainews.kz Сегодня, 14:01
114
Сегодня, 14:01
114
Фото: ainews.kz

Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы

Почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава города Ерболат Досаев в кулуарах расширенного заседания Правительства РК.

"Мы выделили в этом году отдельно почти 17 миллиардов тенге на обеспечение нового уровня безопасности города, работа продолжается", - сказал Ерболат Досаев.

На восстановление здания городского акимата, по его словам, приедварительно необходимо 13 миллиардов тенге. Сейчас сотрудники акимата работают в здании акимата Алмалинского района. Ерболат Досаев сообщил, что восстановление города после январских событий уже закончилось.

"Мы выплаты МСБ закончили, продолжаем (отрабатывать. - Авт.) заявления от физлиц, кто проходит экспертизу – сожжённые машины, мы двум ОСИ выплатили за фасады зданий, плюс некоторые организации, которые были связаны с хозяйственной деятельностью, то есть в основном с оказанием услуг. А так в основном закончили все работы остались только частные здания, где они должны завершить свои ремонтные работы. А со стороны государства мы все выплаты закончили", - сказал Ерболат Досаев.

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#Алматы #алматинская трагедия
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 14:01
114
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