Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы

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Почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава города Ерболат Досаев в кулуарах расширенного заседания Правительства РК.

"Мы выделили в этом году отдельно почти 17 миллиардов тенге на обеспечение нового уровня безопасности города, работа продолжается", - сказал Ерболат Досаев.

На восстановление здания городского акимата, по его словам, приедварительно необходимо 13 миллиардов тенге. Сейчас сотрудники акимата работают в здании акимата Алмалинского района. Ерболат Досаев сообщил, что восстановление города после январских событий уже закончилось.