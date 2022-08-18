Уроки вождения электросамокатов проведут в Алматы

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Правильному и безопасному использованию электросамоката в городской среде научат алматинцев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы. Обучать будут всех желающих, достигших совершеннолетия. Уроки вождения проведут инструкторы компаний проката электросамокатов в рамках меморандума, подписанного с акиматом Алматы.

"Горожане научатся правильно ездить и парковаться, а также узнают правила дорожного движения для микромобильного транспорта. Разберут частые ошибки и нарушения, которые приводят к опасным ситуациям и ДТП. Прошедшие обучение сдадут тест и получат промокод с бонусами и возможностью ездить на электросамокатах на скорости до 25 км/час. Для тех, кто не прошел обучение, скорость будет ограничена до 20 км/ч", — говорится в сообщении городского акимата.

Обучение будет проходить еженедельно, в разных местах города. На этой неделе желающих будут ждать перед центральным входом в "Атакент", на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова. Уроки будут проходить 19 августа с 12:00 до 20:00, и 20 и 21 августа с 13:00 до 21:00.