Уроки сократили в школах Караганды из-за морозов

Дети в Караганде после нескольких дней на дистанционке завтра пойдут в школу. Об этом сообщили в отделе образования, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с понижением температуры 14 декабря занятия первой смены для всех учащихся будут начинаться в 10:00 с сокращёнными уроками по 30 минут. Занятия второй смены начнутся в 14:00", - говорится в сообщении.

В отделе напомнили родителям учащихся 0-4 классов, что с учётом отдалённости проживания ребёнка от школы в семьях самостоятельно могут принять решение о посещении школы, предупредив об этом классного руководителя.

Ранее сообщалось о том, что в Астане на дистанционный формат перевели занятия в 0-9 классах первой смены.