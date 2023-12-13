Уроки сократили в школах Караганды из-за морозов
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
113Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Дети в Караганде после нескольких дней на дистанционке завтра пойдут в школу. Об этом сообщили в отделе образования, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с понижением температуры 14 декабря занятия первой смены для всех учащихся будут начинаться в 10:00 с сокращёнными уроками по 30 минут. Занятия второй смены начнутся в 14:00", - говорится в сообщении.
В отделе напомнили родителям учащихся 0-4 классов, что с учётом отдалённости проживания ребёнка от школы в семьях самостоятельно могут принять решение о посещении школы, предупредив об этом классного руководителя.
Ранее сообщалось о том, что в Астане на дистанционный формат перевели занятия в 0-9 классах первой смены.