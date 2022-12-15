Уроки робототехники станут бесплатными для казахстанских школьников

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Асхат Аймагамбетов провел заседание Совета по развитию робототехники и программирования. Об этом он написал на своей странице в Facebook передаёт BaigeNews.kz.

В нём приняли участие руководители и тренеры частных образовательных центров, федераций и ассоциаций по робототехнике, учителя школ, тренеры. Обсудили дальнейшие совместные действия по развитию STEM движения среди учащихся.

"Хочу отметить, что наши школьники показывают отличные результаты по робототехнике. Недавно они одержали победу на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве. Также наши школьники впервые заняли второе место на Международной Олимпиаде по робототехнике в Дортмунде. Это, действительно, яркие достижения. Победы наших школьников показывают, что мы движемся в правильном направлении", - отметил министр.

Аймагамбетов сообщил, что за последние три года открыто 39 специализированных IT- лицеев, в которых обучаются более 50 тысяч школьников. Количество кабинетов робототехники в школах достигло 3 тысяч. Доработаны минимальные стандарты оснащения школ, добавлены в перечень требования о наличии кабинетов робототехники. Теперь наличие такого оборудования стало обязательным требованием для всех организаций среднего образования.

При этом нужно учесть следующие вопросы: к примеру, есть организации, где имеющееся оборудование по робототехнике используется неполноценно. Есть организации, где необходимо обновить наборы, докупить комплектующие, расходные материалы, однако эта работа не всеми отделами и управлениями образования организована на должном уровне.

"Некоторые руководители школ считают, что достаточно один раз приобрести оборудование и его хватит на ближайшие 3-5 лет. Это не так. Необходимо обновлять расходные материалы. Следует понимать, что закуп оборудования и самих наборов - это только часть работы, более важным является обеспечение учебно-методическими комплексами и курсами повышения квалификации. Важно, чтобы дети не останавливались на сборке роботов, а развивались дальше, сами писали программы, осваивали 3D-печать, графические программы, ардуино и так далее", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, актуальны вопросы повышения квалификации педагогов по роботехнике и IT-компетенциям. Планируется, что в следующем году такими специальными курсами охватят как минимум по одному учителю из каждой школы.

"Уже традиционно звучали предложения перевести учебники по IT на электронный формат, так как программы быстро обновляются, а печатные учебники по IT быстро устаревают. Тому пример - изучение scratch в начальных классах, где из-за обновления самой программы, информация в учебнике о командах и алгоритмах и программа уже не совпадают. А цифровые учебники можно будет своевременно корректировать и обновлять", - сообщил министр.

Также он рассказал, что со следующего года начнется размещение госзаказа из местных бюджетов на кружки и секции для детей по робототехнике. Таким образом ребята теперь смогут бесплатно, за счет местного бюджета, обучиться робототехнике в частных центрах. По мнению Аймагамбетова, это даст новый толчок развитию IT-компетенций у казахстанских школьников.

"Мы продолжим развивать робототехнику и среди студентов колледжей, особенно промышленную робототехнику и мехатронику. На соревнованиях WorldSkills и в рамках других программ данное направление будет реализовано и в дальнейшем", - заключил он.

На Совете также было принято решение о разработке Дорожной карты по развитию робототехники совместно с членами Совета.