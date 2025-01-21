  • 21 Января, 23:33
  • BAIGENEWS

Уроки перевели в онлайн формат в Караганде

Сегодня, 22:34
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baigenews.kz Сегодня, 22:34
Сегодня, 22:34
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Фото: baigenews.kz

Школьники младших классов будут учиться дистанционно 22 января в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в отделе образования города, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся в дистанционный формат.

Ранее сообщалось о том, кто будет учиться онлайн в Астане.

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