Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Сильный мороз прогнозируют в Астане 6 декабря. Из-за этого всем школьникам и даже учащимся 1-2 курсов колледжей разрешили остаться дома и заниматься дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей, занимающиеся в первую смену, переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования Астаны.

Информацию для учащихся во вторую смену предоставят позже.