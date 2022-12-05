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Лента новостей

BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 19:44
58
Сегодня, 19:44
58
Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря

Сильный мороз прогнозируют в Астане 6 декабря. Из-за этого всем школьникам и даже учащимся 1-2 курсов колледжей разрешили остаться дома и заниматься дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей, занимающиеся в первую смену, переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования Астаны.

Информацию для учащихся во вторую смену предоставят позже.

 
 
 
 
 
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Публикация от Управление образования города Астаны (@bilimastana)

 

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#Астана #образование #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:44
58
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