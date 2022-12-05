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58Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова
Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря
Сильный мороз прогнозируют в Астане 6 декабря. Из-за этого всем школьникам и даже учащимся 1-2 курсов колледжей разрешили остаться дома и заниматься дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей, занимающиеся в первую смену, переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования Астаны.
Информацию для учащихся во вторую смену предоставят позже.
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