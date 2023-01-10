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Уроки отменили для всех школьников в Астане 11 января Вчера, 21:09
466
Вчера, 21:09
466

Уроки отменили для всех школьников в Астане 11 января

Из-за мороза ещё один день школьники в Астане будут учиться удалённо, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 11 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования Астаны.

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#образование #школа #Астана #непогода
BaigeNews.kz
Вчера, 21:09
466
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