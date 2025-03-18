Президент США Дональд Трамп решительно настроен добиться урегулирования конфликта на Украине и эта цель близка как никогда. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Так она прокомментировала предстоящий телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы находимся в 10 ярдах от мира, мы ещё никогда не были так близки к достижению этой цели", - сказала Кэролайн Левитт.

В ходе брифинга ей также задали вопрос о том, могут ли США усилить санкции против России в случае, если переговоры не оправдают ожиданий Вашингтона. Левитт ответила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо". Вместе с тем она отметила, что не будет забегать вперед и "оглашать решение по такому серьёзному вопросу".

Касаясь деталей предстоящего разговора, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Трамп в разговоре с Путиным поднимет вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС (в октябре 2022 года она перешла под контроль России).

Также Левитт заверила, что американская сторона "в интересах прозрачности" обнародует итоги телефонного разговора двух президентов сразу после его завершения.