Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет

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Разработка урановой руды в Айыртауском районе на севере Казахстана окончательно остановлена ровно 20 лет назад, осенью 2002 года. С тех самых пор всё, что находилось на балансе когда-то богатейшего рудоуправления, разворовывали и растаскивали по всему Казахстану из-за отсутствия должной охраны. Не сама урановая руда, конечно, но тысячи тонн строительных материалов, которые были на поверхности над шахтами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

На минувшей неделе департамент экологии Северо-Казахстанской области в очередной раз выразил озабоченность тем, что проблема охраны месторождений в Айыртауском районе до сих пор не решена.

Из двух законсервированных месторождений на севере Казахстана именно Володаровский рудник вызывает наибольшую обеспокоенность у экологов. Согласно дорожной карте было принято решение о передаче законсервированных рудников в Айыртауском и Габита Мусрепова районах на баланс местных исполнительных органов. Затем должны были последовать ограждение территории, организация охраны и последующая полная консервация - то есть демонтаж всех строений и рекультивация земли.

В районе имени Габита Мусрепова с территорией месторождения урана на территории Чистопольского и Нежинского сельских округов разобрались. Состоялась передача на баланс государства, организована охрана, построено ограждение, установлены предупреждающие знаки. В Айыртауском районе этого сделать не смогли, несмотря на неоднократные выражения озабоченности и соглашения о намерениях. Здесь два месторождения — Грачевское и Косачиное. Их территории - 107 и 15 гектар соответственно - переданы в муниципальную собственность.

Кроме того, разработаны проекты установки ограждений. На ограждение Грачевского месторождения в Володаровском сельском округе, согласно проекту ТОО "Архитектурное бюро-KZ", нужно потратить 58 миллионов тенге. Чтобы оградить Косачиное месторождение в Украинском сельском округе, понадобится 38 миллионов тенге.



Таких денег ни в акиматах сельских округов, ни в акимате Айыртауского района нет. Справиться с такой задачей под силу только бюджету области: заявка на выделение 95 миллионов тенге отправлена в бюджетную комиссию.

А пока рудники всё еще стоят открытые всем ветрам и мародёрам.