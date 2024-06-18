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Ураган в Усть-Каменогорске: повалены деревья, отключено электричество

Вчера, 23:42
АВТОР
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yk-news.kz Вчера, 23:42
Вчера, 23:42
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Фото: yk-news.kz

На Усть-Каменогорск обрушился ураган с дождем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Рухнули деревья, из-за чего было повреждено несколько машин. 

Стихия оставила без электричества жителей пяти микрорайонов города. Кроме того, коллектор на проспекте Сатпаева не справился с дождевым потоком и вода из-под земли начала бить фонтаном. Местные власти устраняют последствия непогоды.

По данным yk-news.kz, скопления дождевой воды практически на всех участках уже ушли в систему ливневой канализации, на ней производятся контрольные работы

"Инцидент с некорректной работой системы водоотвода на проспекте Сатпаева ликвидирован. На линии работают откачивающие машины, во дворах применяются мотопы. В ликвидации последствий от непогоды задействован весь личный состав "Таза Өскемен", – сообщили в КГП на ПВХ "Таза Өскемен".

В компании сообщили, что во время работ по ликвидации последствий ливня обнаружены номерные знаки автомашин, которые можно забрать в диспетчерской службе предприятия на улице Пограничная, 58.

 

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