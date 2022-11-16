Ураган оставил без электричества часть Тараза

В Таразе из-за сильного ветра 32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов остались без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

По данным акимата города, 14-15 ноября в Таразе зафиксирован ураганный ветер со скоростью 15-20 м/с, иногда с порывами 23-28 м/с.

"32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов во время происшествия остались без электроэнергии. Из-за ветра вышла из строя электросеть в районе Шанырак, что привело к отключению электроэнергии в 28 домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в четырёх многоэтажных домах в 15-м микрорайоне. Подрядной организацией дома временно обеспечены электроэнергией", - рассказали в акимате.

Есть факты падения деревьев, срыва кровли с крыш зданий. Ураган повредил 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, забор, малую архитектурную форму, госфлаг.