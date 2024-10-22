Ураган "Оскар" обрушился на Кубу, есть жертвы
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
148Фото: PressFoto
Ураган "Оскар", который обрушился на кубинскую провинцию Гуантанамо, унес жизни как минимум шести человек, передаёт BaigeNews.kz.
Точное число жертв стихии пока неизвестно.
"Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей. Вооруженные силы и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где остаются отрезанные районы. Вся Куба на службе у Гуантанамо!", – написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети.
В регионе продолжаются спасательные операции.
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