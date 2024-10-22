Ураган "Оскар" обрушился на Кубу, есть жертвы

Ураган "Оскар", который обрушился на кубинскую провинцию Гуантанамо, унес жизни как минимум шести человек, передаёт BaigeNews.kz.

Точное число жертв стихии пока неизвестно.

"Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей. Вооруженные силы и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где остаются отрезанные районы. Вся Куба на службе у Гуантанамо!", – написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети.