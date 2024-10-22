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Ураган "Оскар" обрушился на Кубу, есть жертвы

Сегодня, 09:28
АВТОР
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PressFoto Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: PressFoto

Ураган "Оскар", который обрушился на кубинскую провинцию Гуантанамо, унес жизни как минимум шести человек, передаёт BaigeNews.kz

Точное число жертв стихии пока неизвестно.

"Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей. Вооруженные силы и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где остаются отрезанные районы. Вся Куба на службе у Гуантанамо!", – написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети.

В регионе продолжаются спасательные операции.

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