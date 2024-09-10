Ураган из трусов обрушился на китайский город Чунцин

Ураган из нижнего белья произошел в городе Чунцин, огромном мегаполисе в центральной части Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Как выяснилось, более недели жители Чунцина изнывали от экстремальной жары, из-за чего даже отменили занятия в школах и университетах.

"В попытке снизить температуру власти обратились к технологии засева облаков, запустив в небо почти 200 ракет. Власти заявили, что это сработало, и вскоре пошел дождь", - передает The Guardian.

Но затем на город обрушился внезапный штормовой ветер, который срывал белье с балконов.

Douyin, китайское дочернее приложение TikTok, заполнили видеоролики, на которых штаны, бюстгальтеры и другое нижнее белье летают по небу, приземляются на улице и цепляются за деревья.

Это вызвало десятки тысяч комментариев в китайской соцсети Weibo.

“Кто возместит мне мой эмоциональный ущерб?”, - пошутил один человек, потерявший свой новенький комплект Calvin Klein.

Другой возразил: “На самом деле это довольно романтично. Ты можешь даже забрать нижнее белье своей возлюбленной, прогуливаясь по улице”.