Разрушительный ураган обрушился на США, 4 человека погибли
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По меньшей мере четыре человека стали жертвами урагана "Берил", который обрушился на американский штат Техас, передает iz.ru со ссылкой на телеканал CNN.
По словам мэра Хьюстона Джона Уитмайра, в городе погибли как минимум двое местных жителей, один из которых стал жертвой пожара из-за, предположительно, удара молнии. Второй погибший ― сотрудник полиции Хьюстона, добавил глава города.
Еще два человека стали жертвами природного катаклизма в округе Харрис. Опубликованный четвертым полицейским участком округа Харрис в соцсети Facebook пост гласит, что одной из жертв стала 74-летняя женщина, на чей дом упало дерево.
Аналогичный инцидент унес жизнь 53-летнего мужчины, отметили правоохранители.
"Берил" - ураган первой категории, наибольший удар которого пришелся на побережье в заливе Матагорда в районе Хьюстона. По информации Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), порывы ветра в Техасе достигают 130 км/ч. Сильный ветер сопровождается ливневыми дождями, штормовыми нагонами и торнадо.
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