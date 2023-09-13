Упростить правила участия в бизнесовой госпрограмме для уязвимых слоёв населения призвали депутаты

Депутаты мажилиса от Народной партии Казахстана попросили правительство упростить для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих особенных детей, получение безвозмездных грантов для развития бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева высказала просьбу депутатов от Народной партии Казахстана относительно упрощения правил предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы для социально уязвимых слоёв населения Казахстана.

Она напомнила, что в августе 2022 года правительством были внесены изменения в правила данной программы. В частности, процент софинансирования предпринимателем расходов на реализацию его идеи увеличился до 20, хотя раньше составлял всего 10%. Кроме того, теперь учитывается критерий новизны бизнес-идей, а раньше для социально уязвимых слоёв населения этот критерий игнорировался. Также стало обязательным прохождение предпринимателем обучения по проекту "Бастау Бизнес" со сроком давности не более трёх лет, а из-за ограниченного количества мест это создает очередной препон для участия.

"Новые "заоблачные" инициативы оставляют без внимания категорию социально уязвимых слоёв населения, так как выполнение ими этих требований для запуска бизнес-проекта становятся крайне затруднительным и практически недоступным. Изначально одним из важнейших направлений Программы было предоставление возможности нуждающимся малообеспеченным семьям и гражданам, выйти из черты бедности и обеспечить их рабочими местами", - сказала Гаухар Танашева.

Депутаты предложили вести следующие меры.