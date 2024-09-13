Упрощенный таможенный коридор создадут тюркские государства

Сенат ратифицировал Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передаёт BaigeNews.

Представил документ сенатор Нурлан Бекенов.

"Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международным торговым отношениям. Ратификация Соглашения будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами Организации тюркских государств. Реализация закона даст положительный социально-экономический эффект", - сообщил он.

При этом упрощенные таможенные формальности в отношении торговых операторов будут применяться там, где это возможно (отдельные полосы движения, неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска/назначения).

Документ направлен на плдпись главе государства.