Упрощенный таможенный коридор создадут тюркские государства
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Сенат ратифицировал Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передаёт BaigeNews.
Представил документ сенатор Нурлан Бекенов.
"Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международным торговым отношениям. Ратификация Соглашения будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами Организации тюркских государств. Реализация закона даст положительный социально-экономический эффект", - сообщил он.
При этом упрощенные таможенные формальности в отношении торговых операторов будут применяться там, где это возможно (отдельные полосы движения, неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска/назначения).
Документ направлен на плдпись главе государства.
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