Упрощение визового режима: выгоды от расширения межличностных обменов с РК отметили в Европарламенте

Упрощение визового режима, позитивный инвестиционный климат, реформы в Казахстане. Всё это отразили депутаты Европейского парламента в отчёте о стратегии ЕС по Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что Казахстан является первым государством ЦА, подписавшим и ратифицировавшим Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) с ЕС. По их оценке, данное обстоятельство обеспечивает прочную основу для расширения сотрудничества в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес.

Европейский парламент отдельно приветствует дальнейшую реализацию политических и экономических реформ в Казахстане, которые должны укрепить демократию, верховенство закона и эффективное управление в нашей стране.

Депутаты призвали страны Европейского Союза активизировать сотрудничество с государствами Центральной Азии и продвигать стратегическое партнёрство с регионом, учитывая его "геостратегическую важность". Они отметили большое значение Совместной дорожной карты по углублению связей между ЕС и ЦА, которая "служит стратегическим планом для продвижения диалога и сотрудничества в конкретных сферах, включая повышение культурной, социальной и экономической устойчивости".

В отчёте приветствуются практические шаги по более широкому использованию возможностей "Транскаспийского международного транспортного маршрута", так называемого "Среднего коридора", который рассматривается европейцами не только как региональная экономическая зона, но и в качестве альтернативного и устойчивого маршрута между Азией и Европой.

Европейские парламентарии указывают на большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сфере устойчивого развития, взаимосвязанности, энергетики, критически важного сырья и безопасности, на важность позитивного инвестиционного климата в странах ЦА, улучшение которого призвано способствовать их экономическому развитию и росту торговли между ЕС и ЦА.

В контексте сотрудничества в сферах энергетики, взаимосвязанности и диверсификации ресурсов депутаты ЕП обратились к европейским политикам обеспечить странам ЦА доступ к современным технологиям и качественным рабочим местам, "гарантируя при этом безопасный и конкурентоспособный доступ к сырью и энергии для ЕС".

Европейский парламент также выразил готовность оказывать содействие развитию межпарламентских связей со странами ЦА. Сотрудничество между Казахстаном и Евросоюзом по линии парламентов активно развивается.