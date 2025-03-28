Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президентом Европейской Комиссии Кайей Каллас. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и ЕС, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в частности, в сферах энергетики, промышленности, цифровизации и реализации крупных инфраструктурных проектов. Одним из ключевых направлений стала дальнейшая работа по развитию Транскаспийского транспортного коридора.

Кая Каллас подчеркнула, что Казахстан первым среди стран региона подписал Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с ЕС, что подтверждает высокий уровень двусторонних отношений. Она также объявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

Глава государства отметил, что эта новость была воспринята в Казахстане позитивно, так как она открывает новые возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими странами.

Кроме того, Токаев и Каллас обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Президент Казахстана подчеркнул важность ответственного подхода к оценке текущей геополитической ситуации и необходимость поиска решений всех острых международных вопросов дипломатическим путём.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия – ЕС".