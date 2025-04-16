В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект о сокращении избыточной регламентации в работе органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz. Это часть масштабной реформы по дебюрократизации государственного аппарата, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Одно из ключевых решений - исключение понятия "местная полицейская служба" (МПС). Созданная в 2016 году, она должна была сосредоточиться на обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и безопасности на дорогах. Однако, по словам разработчиков, в реальности служба ушла в сторону "второстепенных задач" - проверок благоустройства, мусора со стройплощадок и прочих несвойственных функций.

Вместо МПС и Управления административной полиции теперь планируется создать два специализированных управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности.

Цель - вернуть полиции её ключевые задачи и сделать работу структур более чёткой и эффективной.

Также предлагается заменить термин "линейная полиция" на "полиция на транспорте", а также вывести военно-следственные органы из состава территориальных подразделений МВД, поскольку они уже действуют как самостоятельная структура.

Отдельно решается вопрос с административными арестованными. В условиях нехватки мест в спецприемниках, теперь таких граждан смогут временно содержать в приемниках-распределителях, где ранее размещались лица без определённого места жительства. Для этого прописываются отдельные правила.

Всего изменения затрагивают 16 различных законов. Инициаторы подчеркивают: цель не просто реорганизация, а реальное упрощение и повышение эффективности работы полиции - чтобы стражи порядка занимались тем, ради чего они существуют.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане могут легализовать определенные сорта конопли.