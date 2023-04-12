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udp-rk.kz Сегодня, 22:41
68
Сегодня, 22:41
68
Фото: udp-rk.kz

Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий

Управляющий делами президента Айбек Дадебаев начал традиционные встречи с коллективами предприятий, подведомственных УДП РК, дирекции административных зданий Управления материально-технического обеспечения (ДАЗ УМТО). Об этом он рассказал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Дирекция административных зданий – одно из крупнейших предприятий в системе УДП. Оно специализируется на обслуживании Парламента РК. Здесь работают свыше 500 человек, специалисты более 30 профессий – электрики, повара, строители,  уборщицы, технические специалисты и многие другие.

"В апреле ДАЗ УМТО исполняется 30 лет. Поэтому мне вдвойне приятно встретиться с коллективом, обсудить волнующие вопросы. На встрече работники поднимали производственные и социальные вопросы: увеличения заработных плат, расширения объёма социальной помощи, приобретения техники, необходимой для работы, обновления спецодежды и мебели, совершенствования рабочих процессов, возможности увеличения жилищной поддержки", - отметил Дадебаев.

По его словам, совершенствование внутренних коммуникаций через открытый диалог способствует улучшению мотивации сотрудников, повышению качества и результатов работы. Он подчеркнул, в УДП работает система обратной связи по QR-коду, с помощью которой любой сотрудник может оперативно направить обращение или предложение.

Отметим, что Дадебаев с прошлого года проводит встречи с коллективами подведомственных организаций УДП. В ближайшее время он встретится с представителями других предприятий.

 

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Сегодня, 22:41
68
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