Управляемый языком протез разработали школьники из Тараза

Ученики 12-го класса Канат Тажихан и Барысхан Калдыбай разработали протез, который позволяет людям с инвалидностью с помощью собственного языка управлять коляской, сотовым телефоном, компьютером и даже кондиционером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Школьники из Тараза выяснили, что парализованные люди не теряют чувствительности языка, и разработали устройство, которое вставляется в челюсть. Оно оснащено специальными датчиками и гироскопом.

"Инновационность проекта в том, что если человек не может управлять с помощью языка, мы сделаем только Head-трекинг, то есть управление с помощью шевеления головы. Если работают только мышцы, даже если язык не функционирует, тогда мы считываем данные с мышц", — пояснил Канат Тажихан.

Его соавтор, Барысхан Калдыбай, добавил, что устройство "универсальное, и его можно использовать как для пожилых людей, так и для молодых. Ограничение возможно по размеру, но это небольшая проблема. Можно адаптировать устройство под каждого пользователя".

На устройство школьники получили авторское право и в будущем планируют найти спонсора для его масштабирования.