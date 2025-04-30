В регионах Казахстана вскоре появятся отдельные управления по охране прав детей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, подчеркнув, что инициатива не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Новая структура призвана усилить контроль за соблюдением прав несовершеннолетних. Сотрудники управлений будут регулярно навещать семьи, находящиеся на учёте, реагировать на каждый сигнал о возможных нарушениях, сопровождать подростков, столкнувшихся с законом, и координировать работу по профилактике семейного и школьного неблагополучия.

Ранее опекой и защитой детских прав занимались специалисты в составе управлений образования. По словам Закиевой, это создаёт риск конфликта интересов: школы и детские сады могут скрывать внутренние проблемы, чтобы не “выносить сор из избы”. Теперь эта функция будет выведена за рамки системы образования - ради большей объективности и прозрачности.

Изменится и масштаб подхода: если раньше на полмиллиона детей приходилось всего несколько сотрудников, теперь штат вырастет до сотни специалистов. Также готовится обширный законопроект, где подробно опишут функции новых управлений и механизмы их работы.

"Права ребёнка - это не приложение к другим задачам госаппарата. Это отдельная, приоритетная работа", - подчеркнула омбудсмен. Ожидается, что реформа серьёзно изменит ситуацию в сфере защиты детства и сделает её более эффективной и профессиональной.

Ранее мы сообщали, что уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева озвучила результаты выборочной проверки в районных школах Алматинской области.