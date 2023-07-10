Управление спорта Шымкента дополнительно выделило более млрд тенге ФК "Ордабасы"

Фото: ФК "Ордабасы"

Казахстанские клубы начинают участие в Лиге конференций УЕФА. Будет ли "Ордабасы", "Тоболу" и "Актобе" дополнительно выделен бюджет для участия в еврокубках? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Тобол"

Матч "Тобола" против "Хонко" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций пройдет в четверг 13 июля. Сначала команды встретятся в Костанае, а через неделю померятся силами в Финляндии. В управлении физической культуры и спорта Костанайской области сообщили, что дополнительные средства футбольному клубу для участия в Лиге конференций не выделялись.

Фото: ФК "Тобол"

"Актобе"

"Красно-белые" начнут своё выступление в Лиге конференций со второго раунда. Они встретятся с победителем пары "Торпедо" Кутаиси (Грузия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Также как и "Тоболу", Актюбинцам дополнительные деньги из госбюджета не понадобятся.

Фото: ФК "Актобе"

"Ордабасы"

"Ордабасы" выступит против польской "Легии" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций 27 июля в Шымкенте. Ответный матч состоится 3 августа в Варшаве.

В отличии от коллег по цеху, Шымкентскому клубу был выделен дополнительный бюджет для участия в еврокубках - 1 миллиард 71 миллион тенге. Соответствующий лот размещён на портале государственных закупок. Способ закупки - из одного источника.

Столь внушительную сумму помимо основного ежегодного бюджета клуба в 1 миллиард 200 миллионов тенге в шымкентском управлении спорта объяснили командировочными расходами команды, организацией домашних игр с наличием футбольных полей по требованиям УЕФА, зарплатой тренеров и футболистов, арендой автобуса и спортивной базы, и оплатой налогов.

"Клуб несёт расходы на организацию домашних матчей и командировочные расходы и содержание команды", - добавили в управлении.

Напомним, что в казахстанских футбольных клубах установлен лимит на бюджет в размере 1,2 миллиарда тенге ежегодно. Уменьшение финансирования было связано с критикой президента, который заявил о необходимости сокращать государственные вложение в профессиональные клубы.