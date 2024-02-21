Управление сейсмической безопасности появится в акимате Алматы

Маслихат Алматы в ходе внеочередной XIV сессии утвердил создание двух новых структур в акимате города - Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки, а также Управления развития общественных пространств, передаёт BaigeNews.kz.

Основная задача первого управления заключается в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координации департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности.

"Работа данного управления позволит качественно проводить сейсмоаудит, выработать единую систему мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также решить вопросы государственного регулирования в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки", - отметил руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов.

Он подчеркнул, что по результатам сейсмоаудита, который будет завершён до конца года, планируется принятие комплекса мер по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы.

"Одним из основных направлений Программы развития Алматы является обеспечение комфортной городской среды. Управление развития общественных пространств обеспечит координацию работы управлений и районных акиматов города в части соблюдения единых принципов и подходов, разработки концепций модернизации, строительства и благоустройства общественных пространств", - сообщил Шаханов.

Создание новых управлений, как отметили в акимате, не предполагает увеличение штатной численности, поскольку их сформируют за счёт оптимизации других управлений и аппаратов районных акиматов, и не требует выделения дополнительных бюджетных средств.